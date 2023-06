Formula E, annunciato calendario provvisorio della stagione 10

Roma sarà ancora una volta protagonista della nuova stagione della Formula E con il consueto doppio appuntamento, che tornerà in primavera, il 13 e 14 aprile 2024, per evitare la coincidenza temporale con gli Europei di calcio in Germania e i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Lo hanno annunciato oggi la Formula E e la FIA rendendo pubblico il calendario provvisorio della Stagione 10, dopo la ratifica del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA e di concerto con le ASN (Autorità Sportive Nazionali) delle città ospitanti.

Novità del calendario della Stagione 10 è il debutto del Campionato in Giappone, a Tokyo: la gara, che si terrà sabato 30 marzo 2024, sarà la prima a svolgersi nella capitale giapponese in un campionato mondiale di automobilismo autorizzato dalla FIA. Ventidue piloti di undici squadre correranno con l'innovativa monoposto GEN3 - la più veloce, leggera, potente ed efficiente monoposto elettrica mai costruita - sulle strade intorno al centro congressi Tokyo Big Sight, sul lungomare della baia della città.

Anche la stagione 10 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E inizierà a Città del Messico, sabato 13 gennaio 2024. Al momento, tre appuntamenti sono ancora in fase di definizione, in attesa che la Formula E continui a dialogare con nuove potenziali città ospitanti in tutto il mondo.

Questo fine settimana, invece, la Formula E debutterà a Portland, in Oregon. Durante la Stagione 10 la città statunitense ospiterà l'ultima gara prima del finale di luglio a Londra. La Formula E tornerà anche a San Paolo, dopo il successo della gara inaugurale di questa stagione. Berlino, pista dei record che quest'anno ha fatto registrare ben 190 sorpassi e 23 cambi di leadership, manterrà il suo primato di unica città a ospitare un E-Prix in tutte e dieci le stagioni del campionato.

Diriyah ospiterà ancora una volta l'unica doppia gara notturna del calendario mentre Monaco e Giacarta completano il calendario delle città ospitanti.