Al via a Bari i lavori per il terminal bus extraurbani

Su un'area di circa un ettaro, oggi occupata dalla mensa e dalle officine di Ferrovie dello Stato dismesse ormai da diversi anni, sorgerà il nuovo terminal dei bus extraurbani: sarà collocato fra via Quintino Sella e via Capruzzi, a pochi passi dalla stazione centrale di Bari. I lavori, per un importo complessivo di quasi sette milioni di euro stanziati da Grandi stazioni rail e cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture, sono cominciati e, secondo il programma, dovrebbero terminare entro il 2024 cambiando il volto del quartiere.

La presentazione del cantiere è avvenuta questa mattina alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Bari, Antonio Decaro; e dell'ad di Grandi stazioni rail (polo infrastrutture del gruppo Fs), Rosario Gaetano.

Gli interventi porteranno all'abbattimento di alcuni edifici non più utilizzati e alla realizzazione di 18 stalli per i bus extraurbani e di servizi per i viaggiatori, come bar, biglietteria e servizi igienici. Verrà inoltre costruita una pensilina lungo il marciapiede di via Capruzzi, che sarà allargato. Oltre a una rotatoria e alla velostazione all'interno della stazione, in corrispondenza del binario 10, che permetterà di creare l'interscambio fra treni, bus, bici e monopattini.

"La stazione di Bari centrale, servita ogni giorno da oltre 270 treni e frequentata da circa 130mila persone, grazie al nuovo terminal bus diventerà sempre più il fulcro della mobilità sostenibile - commenta Gaetano -. Le persone si sposteranno all'interno dell'hub seguendo un percorso agevole, dai treni ai bus e viceversa, accessibile a tutti. Un'opportunità e un incentivo in più per chi vuole lasciare a casa l'auto e utilizzare i mezzi pubblici". Il nuovo terminal bus extraurbani "era una necessità per Bari, per dare dignità ai tanti viaggiatori, pendolari e turisti, che arrivano in città anche con autobus internazionali e che oggi hanno a disposizione solo un marciapiede strettissimo in via Capruzzi". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presentando il cantiere per il nuovo terminal dei bus extraurbani i cui lavori sono ufficialmente partiti oggi.

"Avremo un'infrastruttura come in tutte le capitali europee - ha aggiunto - con un'operazione di intermodalità fra trasporto su gomma e su ferro e il collegamento diretto fra quest'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato e il sottopasso pedonale che collega tutte le stazioni ferroviarie".

Decaro ha spiegato che "ci sarà la possibilità di scendere da un treno e salire su un autobus, avendo a disposizione 18 stalli, la biglietteria, il bar e un locale a disposizione dei viaggiatori che invece oggi, sia sotto la pioggia sia sotto il sole, devono sostare per strada". "Era un impegno che avevamo preso tanti anni fa quando ancora facevo l'assessore al Traffico - ha ricordato -. Finalmente oggi cominciano questi lavori, che riguardano anche la realizzazione delle nuove metropolitane, l'acquisto di autobus elettrici e il nodo verde della stazione centrale, i cui lavori cominceranno a breve grazie ai fondi del Pnrr". (