Mimo 2023, 60mila visitatori nella kermesse dei motori

La 3a edizione di Mimo, andata in scena presso l'Autodromo Nazionale Monza, ha radunato ben 60.000 visitatori dal 16 al 18 giugno. Grande affluenza in ogni zona del circuito: paddock, tribune e box sono stati riempiti dalla marea di appassionati ed i test drive, organizzati in collaborazione con Plenitude, e proposti dalle case automobilistiche BYD, Cirelli, Dodge, Hyundai, Mazda, Mole Urbana, Nissan, Polestar, Ram, Suzuki, Suzuki moto, Volkswagen, Verge Motorcycle, sono andati sold out.

Tante le file per le prove dinamiche, così come per vedere le hypercar e le supercar di Apollo, Aston Martin, Bentley, Dallara, De Tomaso, Ferrari, Lotus, Maserati, McLaren, Pambuffetti, e 777 hypercar. Queste si sono esibite in hot lap mostrando tutte le doti velocistiche in loro possesso.

Inoltre, durante il Mimo, il brand italiano Aehra ha presentato in anteprima mondiale, la sua Sedan, la berlina full electric disegnata da Filippo Perini; mentre Grassi Scuderia Milano ha scelto il pubblico di Monza per mostrare la sua 044s. La terza edizione del Mimo è stata anche l'occasione per vedere salire sul podio Polimove, del Politecnico di Milano, che ha vinto la sfida a tempo in Autodromo nella gara di monoposto a guida autonoma senza pilota.