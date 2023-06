Koenigsegg Regera, nuovo record 0-400-0 in 28,81 secondi

Dopo una sessione di prove certificate sulla pista dell'aeroporto di Örebro in Svezia, l'hypercar Koenigsegg Regera ha riconquistato il record di accelerazione per auto di produzione che era detenuto dalla Rimac Nevera.

Nel più recente test, la Regera - che ha un propulsore ibrido da 1.500 Cv costituito da un V8 biturbo e tre motori elettrici - è passata da zero a 400 km/h in soli 20,68 secondi e si è poi arrestata in 8,13 secondi per un tempo complessivo di 28,81 secondi. Ciò ha migliorato di oltre 1 secondo il record nella prova 0-400-0 stabilito dalla Rimac Nevera il mese scorso con 29,94 secondi. L'hypercar svedese aveva conquistato questo primato già nel 2019 quando aveva totalizzato un tempo complessivo (scatto+decelerazione) di 31,49 secondi, battendo a sua volta la Koenigsegg Agera RS che nel 2017 aveva stabilito il record di 33,29 secondi.

Secondo il fondatore Christian von Koenigsegg la casa automobilistica svedese è stata in grado di aumentare le sue prestazioni con l'aggiornamento della gommatura.

"Abbiamo utilizzato nuovi pneumatici Michelin Cup 2R - ha affermato in una nota è Il fatto che la Regera possa ancora sorprendere e stupire dopo tutto questo tempo è una testimonianza non solo del suo design senza tempo, ma anche dell'ingegneria e della tecnologia all'avanguardia".