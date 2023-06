Apre il Driving Simulation Center in Aci Lecce

Da sabato 17 giugno 2023 è attivo presso la sede ACI di Lecce il centro di simulazione sportiva sim racing. Si tratta del primo in Puglia e del primo in Italia all'interno di un Automobile Club.

Il taglio del nastro del Driving Simulation Center Lecce si è tenuto venerdì sera alla presenza del presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani: "A Lecce si registra un momento storico, per la prima volta un Automobile Club ospita al suo interno tre simulatori dinamici di ultima generazione e svolgerà quotidianamente attività di sim racing, disciplina in grande espansione, regolamentata nel nostro Paese dal CONI e dalla Commissione ACI Esport".

Il centro, allestito nel salone principale dell'Ente, dispone di tre simulatori di guida dinamici, tre dof, triplo schermo, volanti direct drive e pedaliere idrauliche in grado di riprodurre la guida in pista nella sua completezza. Inoltre è disponibile un simulatore statico per i bambini.

"Lecce non poteva perdere l'occasione di ampliare la propria attività in un settore in cui crediamo molto", ha commentato il presidente ACI Lecce Francesco Sticchi Damiani "Grazie al sim racing si ha la possibilità di impartire nozioni di guida sicura che servono sia in pista che nella vita quotidiana. Dal pilota virtuale a quello reale il centro offre la possibilità di allenarsi con apparecchiature all'avanguardia in modo da poter migliorare le proprie prestazioni", ha spiegato il presidente del Centro Marco Manera.

All'inaugurazione hanno preso parte il presidente della commissione sport e cultura al Senato Roberto Marti, il rresponsabile nazionale Driving Simulation Center Nicola Trivilino, la componente della commissione ACI ESport Emanuela De Leo, il Delegato provinciale CONI Lecce Gigi Renis, il direttore ACI Lecce Francesca Napolitano, e diversi piloti reali e "virtuali" di rilievo come i ferraristi ufficiali Eliseo Donno (Formula Challenge GT) e Andrea Capoccia (Formula Challenge GT Esport), Ivan Pezzolla, Giorgia Ascalone, Francesco Rizzello, Alessandro Perico e Andrea Pisacane.