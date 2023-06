Svizzera: corsa illegale di auto in Vallese con cento bolidi

Un centinaio di bolidi di lusso è giunto in Svizzera per una 'Cannoball', corsa illegale ad alta velocità. I veicoli hanno attraversato vari colli alpini e si sono radunati nell'Alto Vallese per la gara. E' avvenuto il 7 giugno scorso ma la polizia cantonale lo ha reso noto solo oggi.

Gli agenti hanno fermato un'auto che viaggiava a 153 km/h sulla strada dal Passo del Grimsel, a Gletsch, dove il limite di velocità è di 80 km/h. Al conducente, di 54 anni, originario e domiciliato in Spagna, è stato notificato il divieto di circolazione sul territorio svizzero e ha ricevuto una pesante multa.