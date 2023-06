Nissan porta la Formula E a MiMo 2023

Per la terza edizione del Milano Monza Motor Show e insieme alla nuova gamma di crossover elettrificati, Nissan presenta le attività legate alle sue monoposto elettriche. A questo scopo, la casa giapponese che quest'anno è anche l'unico brand di Formula E presente alla manifestazione, ha svelato in anteprima il Formula E Lab, spazio esclusivo dove poter sperimentare il piacere di guida Ev, in vista del doppio appuntamento E-Prix di Roma, in programma per il 15 e 16 luglio.

Si tratta di un vero e proprio hub, all’interno del quale gli appassionati di motorsport avranno durante tutto il fine settimana, da oggi a domenica negli spazi dell'Autodromo di Monza, la possibilità di vivere un’esperienza unica con area espositiva, simulatore di gara e spazio dedicato ai fan con Nissan Booster, piattaforma digitale che consente di vivere l'emozione della Formula E. Oltre alla Formula E, protagonista MiMo per Nissan è anche Ariya, il primo crossover 100% elettrico che ha inaugurato la nuova era elettrificata della casa giapponese.

Accanto ad Arisa a Monza ci sono poi anche Juke Hybrid, Qashqai e-Power e X-Trail e-Power e-4Orce. Nei tre giorni della manifestazione, le vetture saranno esposte presso i paddock dell’Autodromo Nazionale di Monza e gli appassionati le potranno provare in circuito, su un tracciato appositamente disegnato.