Lamborghini apre la prima concessionaria in Norvegia

Automobili Lamborghini espande la sua presenza nel nord Europa con l'apertura del suo primo showroom in Norvegia. L'inaugurazione di Lamborghini Oslo è stata l'occasione per presentare la Revuelto, la prima supersportiva HPEV del brand ibrida plug-in con motore V12. All'evento erano presenti Stephan Winkelmann, Chairman e CEO, e Federico Foschini, Chief Sales e Marketing Officer di Automobili Lamborghini, oltre al rappresentante della concessionaria, nonché Presidente del gruppo XPND e di Lamborghini Oslo, Nils Tronrud.

"Il 2023 è un anno speciale per Automobili Lamborghini, che celebra il suo 60° anniversario e lancia sul mercato la sua prima supersportiva HPEV ibrida plug-in con motore V12 - ha commentato Winkelmann -. L'apertura del primo showroom in Norvegia è importante tanto per noi quanto per i nostri clienti futuri che scopriranno il nostro brand, i nostri valori e ovviamente le nostre supersportive.

Nella regione EMEA, in cui le vendite sono cresciute del 7% nel 2022 rispetto al 2021, Automobili Lamborghini è ora rappresentata da 78 showroom.