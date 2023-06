Ford ai Wildays all'insegna del Dna del marchio

Alla settima edizione dei Wildays Ford Italia si è presentata all'insegna di Mustang, Bronco e Ranger. Sono stati un centinaio test drive a bordo dei veicoli off-road messi a disposizione da Ford Italia, per la settima edizione dei Wildays, festival dedicato agli appassionati di motori, musica e natura a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia.

L'evento, per tre giorni, ha richiamato nel cuore della Motor Valley italiana appassionati delle due e delle quattro ruote, amanti della vita all'aria aperta, per vivere un'esperienza immersi nella natura accompagnati da ottimo cibo e buona musica.

Dal 9 all'11 giugno, i visitatori hanno avuto modo di vivere esperienze differenti, dal flat track alla regolarità e cross d'epoca, dalla pista per i 4x4 alla challenge di accelerazione per i truck americani, fino alla zona espositiva dedicata ai brand delle due e quattro ruote.

Ford Italia ha scelto di essere presente all'evento con tre dei suoi modelli che incarnano appieno il Dna del marchio come Mustang, nella versione California, Bronco e Ranger Raptor. In particolare, il Suv e il pickup si sono resi protagonisti di una sessione di prove su un percorso in fuoristrada, con il supporto dei piloti esperti della Ford Driving University.

"La presenza ai Wildays con le nostre tre icone dallo stile 'wild' e dal carattere senza compromessi - ha commentato Fabrizio Faltoni, managing director di Ford Italia - testimonia ancora una volta la strada che il marchio ha intrapreso: un ritorno alle origini, alla quintessenza del nostro Dna americano. Modelli come Mustang, Bronco e Ranger esaltano proprio questo aspetto, sottolineandone il comune tratto distintivo attraverso il quale i clienti potranno riconoscere e apprezzare i prodotti della nostra gamma".