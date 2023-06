Da autovelox nel Pavese 30mila multe, polemiche sui ricorsi

E' polemica in provincia di Pavia dopo i primi esami dei ricorsi presentati dalle migliaia di automobilisti multati dopo i rilievi effettuati dall'autovelox di via Lomellina a Gambolò (Pavia). Dal 3 febbraio ad oggi sono state elevate oltre 30mila contravvenzioni, per circa un milione di euro. Un caso del quale si sono già occupati diversi programmi televisivi, da "Le Iene" a "Striscia la notizia". In una nota diffusa oggi l'associazione "Globoconsumatori" rende noto che nelle prime udienze svoltesi davanti al giudice di pace "sono stati accolti parzialmente e quindi annullati solo alcuni verbali, causa imperfezioni riscontrate nell'impianto di rilevamento. "Gran parte del tempo della discussione delle prime udienze - continua il comunicato - è trascorso sui presunti vizi di forma dei ricorsi e, nello specifico, sui poteri di 'rappresentanza e potere di firma' da parte del sig. Mario Gatto circa la delega regolarmente rilasciata dagli utenti, il quale, invece, è notoriamente ed a livello nazionale, presidente della 'Globoconsumatori' Associazione Nazionale Consumatori Odv".

"Le udienze - secondo Globoconsumatori -, invece di vertere sulle assai verosimili (sostenute dai cittadini nei ricorsi) distorsioni e ingiustizie a danno dei contribuenti e, quindi, il merito, in buona sostanza, si sono svolte su formali aspetti tecnici giuridici. (...) La cosa che lascia più 'attoniti e perplessi' è come le sentenze di rigetto non si siano pronunciate su tutti gli ulteriori motivi di ricorso che senz'altro meritavano la pronuncia del giudice di pace che dovrebbe essere la figura della giurisdizione più vicina alla gente".

Globoconsumatori ha già annunciato che "i motivi a fondamento della decisione di respingimento dei ricorsi - del tutto non condivisibili - saranno oggetto di opportune censure negli atti d'appello che gli associati hanno già comunicato di voler effettuare".