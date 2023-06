Apre a Padova Audi City, digital showroom dei Quattro Anelli

A Rubano, in provincia di Padova, nel suggestivo scenario di un ex opificio della seconda metà dell'Ottocento totalmente restaurato, è stato inaugurato il primo Audi City d'Europa, nato dalla collaborazione tra la Casa dei Quattro Anelli e Scarabel S.p.A., storico Dealer automotive con sede nell'area patavina di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario.

Audi City mette l'uomo al centro, consentendo di entrare in contatto con il mondo Audi unendo esperienza fisica e digitale.

Il concept Audi City prevede due vetture in esposizione, mentre sfiorando un touchscreen da 60 pollici è possibile conoscere nel dettaglio l'intera offerta del Brand. Una volta selezionato il modello, il cliente sale a bordo virtualmente grazie a un visore 3D corredato di due sensori per l'hand tracking che garantiscono un'esperienza immersiva. Aprire le portiere, ascoltare il sound del motore, azionare il tetto panoramico e modificare la configurazione degli interni a proprio piacimento: tutto è possibile nell'Audi City. Solamente l'esperienza di guida non è demandata alla realtà virtuale.

Ogni dettaglio, presso Audi City, è realizzato con cura sartoriale: dai ricercati rivestimenti ai sofisticati complementi d'arredo sino all'oggettistica firmata Audi. Per realizzare questo progetto, il Brand ha coinvolto Scarabel S.p.A. che nel 2020 ha acquisito l'immobile e dal 2021 ha iniziato la trasformazione dello storico opificio in un luogo unico. La struttura può oggi contare su di una superficie coperta di 1.000 metri quadrati cui si aggiungono spazi per ulteriori 800 mq. All'interno del reparto officina sono operativi 6 ponti idraulici e 2 colonnine di ricarica nell'area esterna.

Massima attenzione all'assistenza: il fiore all'occhiello tra i servizi after sales è rappresentato dall'Audi service station che, con risvolti time saving, consente ai Clienti h24, 7 giorni su 7, di consegnare e ritirare la vettura in totale sicurezza così che venga sottoposta all'intervento dei tecnici specializzati per riparazioni, tagliandi e diagnosi.

A tagliare il nastro di Audi City Padova Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, e Roberto Scarabel, Amministratore Unico di Scarabel S.p.A. Il concept Audi City è stato oggetto del talk "Relazione e digitalizzazione", moderato dal giornalista Alessio Jacona, nel corso del quale si sono confrontati Roberto Scarabel, Fabrizio Longo e Luca Montagner, Senior Advisor & Partner di Quintegia.