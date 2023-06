Al MiMo la 777 Hypercar by Dallara

Al Mimo all'Autodromo Nazionale Monza è esposta la 777 hypercar. Una preview della presentazione ufficiale che avverrà, sempre nel Tempio della Velocità, il 7 luglio..

La 777 hypercar nasce da un'idea dell'imprenditore Andrea Levy ed è una hypercar per uso solo pista dalle altissime prestazioni che sarà prodotta in edizione limitata in 7 esemplari che saranno custoditi dal costruttore nella sede 777 Motors all'Autodromo Nazionale Monza. I sette proprietari potranno scendere in pista per partecipare agli esclusivi eventi organizzati su misura per loro nel corso dell'anno. La 777 hypercar, engineered by Dallara powered by Gibson e styled by Umberto Palermo Design, si pone al vertice per prestazioni grazie a una monoscocca in carbonio omologata Fia, una sofisticata aereodinamica sviluppata da Dallara, che genera un downforce di 2.100 Kg alla velocità di 370 Km/h, un peso limitato di soli 900 Kg, e un'accelerazione laterale da 3,5 a 4 g. Il motore è un V8 aspirato, 4.500 cc di cilindrata, che sviluppa 730 cv a 9.000 giri, alimentato da carburanti sintetici.