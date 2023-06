Si scaldano i motori per MiMo 2023, pronto al via

Tutto pronto per l'edizione 2023 di MiMo che aprirà i battenti domani, per proseguire tutto il fine settimana all'Autodromo Nazionale di Monza. In mostra ci saranno i modelli più esclusivi di hypercar e supercar, ci saranno gli eventi dinamici con numerose esibizioni ogni giorno, le novità delle case automobilistiche, ma anche test drive e intrattenimento.

In occasione di MiMo 2023, il pubblico potrà ammirare e vedere sfilare le ultimissimenovità in fatto di hypercar. Dalle ore 9 alle ore 19, nello speciale circuito di 4 km che passa sulle sopraelevate dell'anello alta velocità, saranno a disposizione del pubblico per i test drive i veicoli elettrici e ibridi plug-in delle case automobilistiche. Nella speciale area di ricarica Plenitude, i partecipanti avranno inoltre l'opportunità di familiarizzare con un'esperienza di ricarica elettrica. Nei box Plenitude, poi, il pubblico potrà immergersi in un vero e proprio viaggio attraverso la mobilità elettrica del futuro tramite videogiochi e realtà virtuale.

I test drive di MiMo comprenderanno anche le più recenti tecnologie ibride e le più moderne motorizzazioni. Per gli appassionati di moto, invece, in programma ci sono i test ride della Suzuki V-Strom 800 De e dell'elettrica Verge Ts Pro. Non solo auto e moto saranno le protagoniste del weekend. A MiMo 2023 ci sarà anche l'intrattenimento all'insegna del divertimento dei più grandi e dei più piccoli.

Hard Rock Cafè Milano e il suo palco consentiranno al pubblico di godere di buona musica durante le tre giornate e di scoprire alcune tra le più promettenti band emergenti del territorio. All'interno della MiMo hospitality (box 43 - 48 dell'Autodromo Nazionale Monza), Sparco esporrà poi cinque tute di piloti di Formula 1 di tutte le epoche.

Il Villaggio dello Sport, allestito da MiMo in collaborazione con Sport e Salute, la Società dello Stato che da sempre promuove un regolare stile di vita in cui lo sport è imprescindibile, permetterà al pubblico di mettersi in gioco con numerose strutture e altrettanti attrezzi alla scoperta di nuove attività sportive, di cui le varie federazioni e le società sportive brianzole proporranno alcune interessanti dimostrazioni.