Il Museo dell'Automobile compie 90 anni, festa a Torino

Fondato il 19 luglio del 1933, il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile festeggia i 90 anni dalla sua nascita con un programma ricco di eventi che si apre con la mostra "Una storia al futuro" dal 15 giugno fino all'8 ottobre. Fa parte di questa storia anche la direttrice Mariella Mengozzi, scomparsa poche settimane fa, alla quale potrebbe essere intitolata una sala del museo. Per la sua successione sono arrivate 350 candidature.

Dal 15 al 23 luglio una rassegna diffusa nei luoghi simbolo della città raccoglie gli approcci multidisciplinari all'automobile e ne racconta la trasversalità. Talk, proiezioni, laboratori didattici ed esposizioni arricchiscono un percorso celebrativo che raggiunge il suo clou mercoledì 19 luglio con la Millemiglia delle idee, una maratona di incontri e talk, testimonianze e proposte sulla storia e sul futuro dell'automobile, sul museo come luogo di memoria e laboratorio di sperimentazione. A seguire una parata di vetture d'epoca, aperta da quelle più preziose della collezione del Mauto e organizzata in collaborazione con Aci Torino, attraverso le vie del centro da piazza San Carlo fino alla sede di Corso Unità d'Italia dove i festeggiamenti si chiudono con un concerto dei solisti del Regio Ensemble. Nel fine settimana del 22 e 23 luglio sono previste visite guidate a ingresso gratuito. "La mostra celebra i 90 anni di storia del Museo, una storia straordinaria e unica al mondo nella cultura dell'automobile. Il pensiero va subito a Mariella Mengozzi, che è ormai una parte della storia del Mauto e che fino a pochi giorni fa ne ha tracciato con lucidità ed entusiasmo il futuro. Nella settimana del 19 luglio, giorno della fondazione, la nostra cultura dell'automobile si diffonderà in tutta la città accompagnata da alcuni dei più leggendari modelli storici del Museo" spiega.

Benedetto Camerana, presidente del Mauto.