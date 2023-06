Esami patente, a Roma scatta la task force estiva

Turni pomeridiani il martedì e il giovedì e sedute straordinarie anche di sabato pomeriggio, a partire dal mese di luglio, per smaltire le richieste di esame per la patente di guida provenienti dalla Capitale. È il piano della Motorizzazione Civile di Roma, per assicurare anche nel periodo estivo lo svolgimento delle prove per il titolo abilitativo alla guida. I funzionari degli uffici del ministero hanno assicurato la massima disponibilità per coprire i turni straordinari pomeridiani nei mesi estivi, per far fronte alla richiesta maggiore di sedute che ogni anno proviene dalla capitale durante il mese di luglio. Tutti i martedì e giovedì del mese di luglio il personale della Motorizzazione ha assicurato la propria disponibilità nello svolgimento delle prove d'esame. Copertura che sarà garantita anche il sabato pomeriggio, con un lavoro straordinario che incrementerà il numero di sedute di esami di guida in vista dell'aumento fisiologico di richieste che si registra già a partire dalla fine di giugno.

Un piano, fortemente invocato dalla Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2500 tra autoscuole e studi di consulenza), che trova il plauso del presidente Paolo Colangelo.

"Con gli straordinari pomeridiani previsti di martedì e giovedì pomeriggio, e l'impegno straordinario nei fine settimana, la Motorizzazione Civile di Roma è riuscita a coprire le necessità delle autoscuole per il mese di luglio, periodo in cui vi è una maggiore richiesta di esame da parte dei candidati - dichiara Colangelo - Come Confarca ci riteniamo soddisfatti e siamo grati al direttore generale territoriale, Fausto Fedele, al direttore della Motorizzazione Civile di Roma, Paolo Levato, per essersi adoperati insieme ai funzionari degli uffici romani per scongiurare rallentamenti nel mese di luglio".