Bentley Milano al MiMo con diversi modelli

Bentley Milano sarà tra le realtà protagoniste nella terza edizione di Mimo-Milano Monza Motorshow, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno presso l’Autodromo di Monza. Gli appassionati presenti al Mimo e gli ospiti di Bentley Milano potranno avere l’occasione di provare sulle strade attorno all’autodromo le varie Bentayga Ewb, Continental GT S, e Continental GTC.

Nella giornata di sabato 17 Giugno, inoltre, per celebrare i 120 anni dell’AC Milano, una parata partirà dalla storica sede di Corso Venezia, e raggiungerà l’autodromo di Monza, per sfilare lungo i 10 Km dei circuiti uniti. In questo contesto ci sarà anche la Bentley Continental GT V8 Azure colore Kingfisher con Alberto Ansaldi, direttore generale di ACI, al volante. “Siamo lieti di fare conoscere al grande pubblico del Mimo alcune delle novità di prodotto più significative di quest’anno, a partire da Bentayga Ewb - ha dichiarato Ado Fassina - dealer principal Bentley Milano”.