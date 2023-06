Alta Corte indiana vieta le corse a pagamento sulle moto private

La Corte Suprema indiana ha vietato le corse a pagamento sulle moto private offerte dalle piattaforme come Uber, Ola e Rapido. La decisione è stata presa dopo l'appello del governo della capitale che si opponeva ad una precedente sentenza dell'Alta Corte, che aveva autorizzato le corse. Secondo le autorità di Delhi e i magistrati della Corte Suprema, i passaggi in moto "non sono sufficientemente sicuri", e richiedono un regolamento speciale, soprattutto in termini di assicurazione per gli eventuali sinistri. I passaggi in moto sono il mezzo di trasporto preferito dai lavoratori più giovani, soprattutto per il basso costo, inferiore anche al biglietto degli autobus pubblici e della metropolitana. Durante l'udienza presso la Corte Suprema i rappresentanti di Uber hanno detto che nel 2022 le corse in moto utilizzate dai loro clienti nella sola Delhi, prevalentemente da e verso le fermate della metropolitana, sono state quasi due milioni.