Volkswagen a MiMo 2023 con la 'famiglia' elettrica

La famiglia elettrica al completo di Volkswagen ID è pronta ad accogliere il pubblico del terzo Milano Monza Motor Show. In occasione dell'evento che si svolgerà dal 16 al 18 giugno all'Autodromo di Monza, Volkswagen ha organizzato un calendario ricco di eventi dinamici e di novità.

In particolare, ci saranno i test drive all'interno dell'Autodromo con Nuova ID.3, ID.4 Gtx e ID.5 Gtx, oltre a un hub espositivo in piazza Duomo a Milano, dove il pubblico potrà scoprire da vicino Nuova ID.3, la compatta 100% elettrica appena rinnovata nel design, negli interni e nelle tecnologie.

All'Autodromo Nazionale Monza, il Mimo proporrà una tre giorni dinamica che colorerà i paddock, i box, l'anello alta velocità e la pista di Formula 1 e che proporrà ai visitatori il test drive dei modelli in un apposito circuito test drive di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate, e con chicane che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura.

Qui, allo stand Volkswagen, sarà possibile vedere da vicino la nuova ID.3 accanto all'ID. Buzz, riedizione 100% elettrica del mitico Bulli Volkswagen. Disponibili per i test drive del pubblico, invece, ci saranno la Nuova ID.3 e i Suv sportivi ID.4 Gtx e ID.5 Gtx.