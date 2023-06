Villa d'Este Style One Lake One Car, solo per Alfa 6C 2500

A pochi giorni di distanza del celebre Concorso di Eleganza, alcune delle più belle (e costose) auto da collezione - solo Alfa Romeo - sono nuovamente state di scena nella suggestiva cornice di Villa d'Este, sul Lago di Como. Sabato 10 giugno si è infatti svolta la dodicesima edizione di Villa d'Este Style One Lake One Car, un evento esclusivo nato per celebrare la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este.

Questa auto unica e speciale, ambasciatrice dell'eleganza e del saper fare dell'industria motoristica italiana, porta il suo stesso nome del celebre hotel dopo il trionfo del primo esemplare al Concorso d'Eleganza Villa d'Este del 1949.

Per l'evento 2023 è stato organizzato un rendez-vous che ha celebrato il mito Alfa Romeo, grazie alla collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR) e il Registro Internazionale Alfa Romeo 6C 2500 -2300. Sono arrivati sulle sponde del Lago di Como 17 esemplari della 6C 2500 che hanno illustrato le varie versioni e carrozzerie. Tra questi cui cinque mitiche 6C 2500 SS Villa d'Este, uno di questi parte della collezione privata dell'hotel.

Tra le auto più significative presenti al Villa d'Este Style One Lake One Car anche tre esemplari di 6C 2300 - il modello antesignano della 2500 - di cui una da corsa verniciata in bordeaux scuro che ha partecipato alla 1000 Miglia prima della Guerra. Questa iconica vettura, creata da Vittorio Jano uno dei massimi tecnici automobilistici non solo italiani ma mondiali, permise all'Alfa Romeo di ottenere incredibili successi, suggellandone il Dna sportivo del brand. Il programma del 10 giugno era stato scandito da vari momenti.

Iniziato con l'arrivo delle Alfa Romeo Villa d'Este a posizionate successivamente nella terrazza affacciata sul lago.

Era poi proseguito con la visita guidata al giardino e ad alcune sale particolarmente significative dell'hotel concludendosi con il talk dal titolo 'Motori Grand Prix Alfa Romeo nell'epopea dei gentlemen italiani a cavallo della guerra' a cura di Marco Makaus, project manager delle iniziative Villa d'Este Style.

Venerdì 9 giugno si era tenuto un prologo dell'evento, con le auto sulle strade del Lago di Como - sulle quali a suo tempo venivano provate dai collaudatori del Portello - e la visite ad alcuni cantieri nautici che hanno fatto la storia della motonautica, come i Cantieri Glisenti a Dongo e i Cantieri Abbate a Tremezzo.