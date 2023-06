Presentato in Ecuador il nuovo Fiat Fastback

La Fiat ha lanciato in Ecuador il nuovo modello Fastback, un Suv coupé medio pensato specialmente per il mercato latinoamericano.

Il lancio per il mercato ecuadoriano, riferisce un comunicato, è stato organizzato dalla Corporacion Maresa, rappresentante ufficiale Fiat nel Paese ed è avvenuto presso la residenza dell'ambasciata d'Italia a Quito, L'evento a cui hanno partecipato oltre 100 invitati, aveva come oggetto principale la presentazione del modello, delle sue caratteristiche e novità, in un ambiente molto italiano con ballerini veneziani in costumi colorati e maschere.

La serata è iniziata con le parole dell'ambasciatrice d'Italia, Caterina Bertolini, che ha sottolineato nel suo intervento l'importanza della Fiat per la cultura, la società e la storia dell'Italia, diventando con il passo del tempo un icono dell'Italia in tutto il mondo.

Bertolini ha aggiunto che Fiat si è evoluta nel contesto globale dell'industria automobilistica, conservando l'essenza italiana nel design, ed essendo un esempio di prodotto durevole, affidabile e ben fatto, nonché un simbolo dell'ingegneria e industria da oltre 120 anni.

Sono seguiti gli interventi del CEO di Corporacion Maresa, Santiago Castro, e del Brand Manager Fiat Latin America & Caribbean, Marco Tamolonis.