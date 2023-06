Nuovo progetto di riqualificazione ambientale di Lamborghini

Prosegue l'attenzione e l'impegno di Automobili Lamborghini verso l'ambiente con un progetto di riqualificazione di un ampio territorio in luoghi vicino alla sede. L'azienda di Sant'Agata Bolognese ha infatti realizzato due interventi di afforestazione che hanno portato alla messa a dimora complessiva di 2500 alberi, nei vicini comuni di San Giovanni in Persiceto e Nonantola. L'iniziativa rientra in Mosaico Verde, la Campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

"Siamo davvero orgogliosi di poter restituire, ancora una volta, qualcosa di importante al territorio che ci ospita - ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini -. Il nostro marchio ha una visione internazionale ma restano centrali il contesto nel quale ci troviamo e la comunità alla quale ci rivolgiamo. Questo progetto di afforestamento è un ulteriore, importante tassello alle tante iniziative che portiamo avanti in termini di sostenibilità.

Continueremo a lavorare in questa direzione, consapevoli di quanto sia determinante il segno che lasciamo alla collettività e alle future generazioni".

Grazie agli interventi, realizzati in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, il territorio si arricchisce di due aree verdi rigenerate in cui la natura torna ad essere protagonista e che porteranno molteplici benefici alla comunità locale: dal miglioramento della qualità dell'aria, alla mitigazione dell'effetto isola di calore in estate fino all'aumento della biodiversità vegetale e animale, i due nuovi boschi Lamborghini creeranno valore per il territorio.