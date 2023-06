Ford Explorer punta sull'avventura con Indiana Jones

Una nuova 'avventura' per Ford Explorer, che in occasione della sua ultima campagna pubblicitaria strizza l'occhio al film 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino', l'ultimo capitolo della saga prodotto da Disney e Lucasfilm.

Prendendo spunto dalle immagini e dalle celebri musiche della saga cinematografica, la nuova campagna mostra il crossover elettrico e di medie dimensioni Ford imbarcarsi in un'avventura attraverso i continenti. La campagna è stata lanciata il 12 giugno, prima delle date di uscita nelle sale cinematografiche europee, e racconta le avventure dell'Explorer attraverso la Tv, i social, il digital, la radio e le affissioni in alcuni Paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Italia, Norvegia e Olanda).

La partnership, creata per presentare al pubblico il nuovo Ford Explorer, sfrutta la storia e l'eredità della saga cinematografica che vede protagonista proprio Indiana Jones, l'esploratore per eccellenza. Il brand globale Explorer è stato reinventato per l'Europa in un crossover di medie dimensioni 100% elettrico, combinando l'ingegneria tedesca con lo stile americano.

"Indiana Jones è l'esploratore americano più iconico del cinema - ha commentato Martin Sander, general manager di Ford Model e Europa - e per questo l'opportunità di collaborare con la sua ultima avventura cinematografica, utilizzando il nostro iconico Explorer, era perfetta. Al debutto in Europa e progettato per l'Europa, il nuovo Explorer non solo sarà elettrico, ma sarà sicuramente un'avventura elettrizzante per i clienti, come l'ultimo film della saga lo sarà per gli spettatori".

L'Explorer è equipaggiato con un'alimentazione 100% elettrica che prevede una ricarica rapida dal 10 all'80% in soli 25 minuti. Tra le caratteristiche principali, il touchscreen centrale da 15 pollici regolabile in altezza Sync Move 3, che può scorrere verso il basso e verso l'alto in un raggio di circa 30 gradi, con la possibilità di nascondere il vano portaoggetti MyPrivate Locker.

Per dimostrare tutte le sue peculiarità, il nuovo Suv di Ford sarà protagonista quest'anno di un viaggio intorno al mondo, in compagnia dell'influencer Lexie Alford, conosciuta da milioni di utenti online come Lexie Limitless.