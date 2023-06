DS al VivaTech di Parigi con la E-TENSE FE23

Da oggi, e fino al 17 giugno, presso l'Expo di Parigi a Porte de Versailles, DS presenterà la E-TENSE FE23, nel corso della settima edizione di VivaTech, la kermesse di stampo europeo dedicata a tecnologia ed innovazione.

Si tratta della monoposto iscritta al Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E in corso, attraverso la quale vengono sviluppate le tecnologie più avanzate nel campo del motorsport elettrico.

L'auto da corsa in questione rientra nella terza generazione delle vetture di Formula E, vanta una velocità massima di 280 km/h sui circuiti cittadini in cui è impegnata, presenta una massa complessiva inferiore rispetto alle vetture di seconda generazione, ed una capacità di rigenerazione frenante superiore al 40%.

A livello di potenza, la DS E-TENSE FE23 eroga 600 kW in totale, grazie al propulsore anteriore che aggiunge altri 250 kW a quello posteriore da 350 kW.

Tutto questo lavoro nel motorsport produce un trasferimento tecnologico sui veicoli di produzione elettrificati molto importante per un brand che, dal 2024, produrrà esclusivamente auto 100% elettriche.