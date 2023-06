Vernasca Silver Flag 2023: tra passione e solidarietà

Sono 2 le regine della Vernasca Silver Flag 2023, quella della 27esima edizione, premiate con il riconoscimento "Best of Show".

Nella manifestazione, andata in scena il 10 e l'11 giugno, ed organizzata dal Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca, nonché settimo appuntamento di ASI Circuito Tricolore, tra le auto anteguerra si è imposta la Fiat 508 S del 1935 di Claudio Montagni e tra quelle del dopoguerra ha vinto la Porsche 904 Carrera GTS del 1964 portata da Romeo Balli.

Si tratta di due esemplari che riflettono alla perfezione lo spirito di questa manifestazione dall'eco internazionale, un concorso dinamico per auto storiche sportive e da competizione costruite fino al 1972 che rievoca la corsa in salita Castell'Arquato-Vernasca disputata dal 1953 al 1972 sui dieci chilometri di asfalto che uniscono le due località incastonate tra i colli piacentini. Nel corso dell'evento sono state oltre 200 le auto ammirate dal pubblico, grazie alle tre parate previste ed al grande paddock diffuso in tutto il centro di Castell'Arquato.

Non sono mancati personaggi e personalità del motorismo come il due volte campione del mondo rally Miki Biasion, al quale l'Automotoclub Storico Italiano ha affidato per l'occasione la Ferrari Rainbow della Collezione ASI Bertone, ed il presidente della Federation of Classic Car China.

La tematica della Vernasca Silver Flag quest'anno è stata dedicata ad un tributo ai fratelli Maserati e alle loro poco note radici piacentine, ed il marchio del Tridente è stato rappresentato da trenta sportive provenienti da tutto il mondo e dalla presenza ufficiale di Maserati Classiche, che ha esposto quattro esemplari del calibro della A6 1500, della A6GCS berlinetta, della Birdcage carrozzata Drogo, e della 320S. Con l'asta benefica, la Vernasca Silver Flag ha unito la passione per i motori a quella per la solidarietà, raccogliendo 7.100 euro nel corso della cena di gala e devolvendoli alla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare l'emergenza del territorio.