Suzuki a MiMo 2023 tra Auto, Moto e Marine

Suzuki sarà presente al MiMo, l'evento motoristico internazionale a ingresso gratuito, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza.

Quella di Suzuki al Milano Monza Motor Show 2023 sarà una partecipazione all'insegna di auto, moto e marine, per rappresentare a tutto tondo la mobilità della casa di Hamamatsu e il suo coinvolgimento nel mondo dello sport italiano.

Suzuki collabora infatti da tempo con diverse Federazioni, le supporta nel corso delle rispettive stagioni sportive e le affianca in occasione di eventi e manifestazioni. Lo stand corporate Suzuki sarà visitabile all'interno dell'area Paddock1 dove saranno esposti una rappresentanza dei modelli Suzuki a due e quattro ruote.

Le prove dei modelli Suzuki si svolgeranno dalle 9 alle 19, nelle giornate di apertura dell'evento, previa registrazione presso lo stand Suzuki. I test avranno luogo su un percorso ad hoc di 4km, nell'anello di alta velocità e le antiche sopraelevate di Monza e, per i modelli dotati di trazione integrale 4x4, sarà possibile testarne le doti fuoristradistiche in un dedicato percorso offroad in sterrato.

Venerdì 16, alle ore 12, Suzuki sfilerà lungo il rettilineo della pista dell'Autodromo con la 'supermoto' Hayabusa, con l'inarrestabile Jimny in livrea speciale della Federazione Italiana Rugby, che trainerà alcuni natanti firmati Suzuki. A bordo, anche il comandante Sergio Davì che ha condotto un gommone motorizzato con fuoribordo Suzuki da Palermo a Los Angeles e il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli.

A seguire, alle 15,30, Suzuki prenderà parte alla Premiere Parade, momento inaugurale della manifestazione in cui sfileranno una rappresentanza di tutti i veicoli dei Marchi partecipanti.