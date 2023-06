Castel Di Sangro si tinge di rosso, raduno con 60 Ferrari

Castel di Sangro scalda i motori si tinge di rosso Ferrari con sessanta equipaggi da tutta Italia. Dopo il grande successo della rievocazione della "Coppa Acerbo - Circuito di Pescara" del 2022, in collaborazione con la Pavind Bike Team, il Club di possessori Ferrari "Passione Rossa", presieduto da Fabio Barone, detentore di cinque record mondiali, ed il delegato per l'Abruzzo Walter Tirimacco, organizzano il Raduno Ferrari 2023 - Città di Castel di Sangro: Tour dei Parchi. L'evento, che permetterà di coinvolgere i grandi appassionati Ferrari, sarà l'occasione per sensibilizzare la comunità, e soprattutto le nuove generazioni, sull'importanza della sicurezza stradale. Il ritrovo è fissato per venerdì 23 giugno in piazza Plebiscito. Sabato 24 ci sarà il primo Tour nel Parco della Maiella con sosta a Campo di Giove. Domenica 25 invece è in programma il Tour del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La carovana rossa saluterà l'Abruzzo alle 16.

Sabato pomeriggio è in programma il convegno "La Sicurezza stradale è sempre giovane" e la carovana rossa incontrerà i bambini di alcune associazioni sociali. "Quest'anno al centro del raduno, anche per volere del sindaco Angelo Caruso, c'è Castel di Sangro, un vero e proprio fiore all'occhiello del turismo abruzzese. Circondata da montagne e paesaggi unici che faranno da cornice al passaggio della carovana rossa"- commentano gli organizzatori.