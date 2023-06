Sale il prezzo della benzina, la media al self è a 1,84 euro

Prezzi di benzina e diesel in aumento sulla rete nazionale. A muovere i prezzi raccomandati sono state sabato Eni e Q8 con +1 centesimo sui due carburanti. Continua di conseguenza la salita dei prezzi praticati alla pompa anche a valle dei precedenti interventi. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 11 giugno, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,840 euro al litro (1,832 la rilevazione precedente. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,678 euro al litro (contro 1,671). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,977 euro al litro (rispetto a 1,972) e per il diesel 1,819 euro al litro (1,815 il dato precedente).