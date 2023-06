Montezemolo, 'comparto automobile colonna economia italiana'

"Il comparto dell'automobile è da sempre una colonna portante dell'economia del Paese. Credo che il ministro Urso e il Governo debbano mettere presto mano a un piano industriale per la filiera perché abbiamo un parco circolante molto vecchio e inquinante". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, nel corso del suo intervento a Napoli alla presentazione del libro 'Paolo Scudieri ed Enzo Ferrari. Una storia inedita tra arte e passione'. "Auspico - ha aggiunto - che se non si può produrre di più in Italia, si faccia in modo di attrarre in Italia perché qui ci sono competenze, fornitori. Non dobbiamo fermarci - ha proseguito - bisogna cercare di fare squadra cercando di avere poche ma fondamentali priorità perché così si rischia tantissimo per l'economia italiana". Dovremmo essere un po' arrabbiati e un po' tristi per essere diventati il settimo Paese produttore di macchine automobilistiche. Questo non è accettabile"

Montezemolo, contento per vittoria Ferrari a Le Mans

"Sono contento perché il merito va a tre persone che hanno lavorato con me e che meritavano questo successo che sono Coletta, Amato Ferrari e Cannizzo, il progettista. È stata una bella vittoria e sono contento per la Ferrari, per chi ci lavora e per i tifosi. Complimenti". Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ha commentato la vittoria di ieri della Hypercar di Maranello nella 24 ore di Le Mans. Rispondendo a una domanda sulla difficile stagione della Ferrari in Formula Uno, Montezemolo ha invece detto: "In Formula Uno sarà complicato. Speriamo che questa vittoria di ieri serva anche alla Formula Uno, vediamo, anche perché - ha aggiunto - la F1 ogni 15 giorni è all'attenzione del mondo mentre Le Mans è un'operazione di grande prestigio e importanza, ma legata a una gara".