Hyundai a MiMo 2023 all'insegna dell'elettrificazione

In occasione della terza edizione di Milano Monza Motorshow, in programma dal 16 al 18 giugno presso l'Autodromo Nazionale di Monza, Hyundai scende in campo all'insegna della mobilità elettrificata. Il ritorno per il terzo anno consecutivo della casa coreana al festival motoristico, vedrà protagonista la visione 'Progress for Humanity' declinata sulla gamma di auto elettrificate messe a disposizione dei visitatori per i test-drive.

Dopo la presenza del 2022 con Ioniq 5 e il robot Spot, MiMo 2023 sarà l'occasione per per i visitatori di sedersi al volante della gamma elettrificata del brand con Ioniq 6, Ioniq 5 e Kona Electric, in attesa dell'imminente debutto della nuova generazione, oltre che di Tucson Plug-in Hybrid. Per effettuare i test-drive basterà registrarsi sul sito Hyundai alla pagina dedicata all'iniziativa.

Protagonista in esposizione allo stand (Paddock 1, Stand 23) sarà la nuova streamliner elettrica Ioniq 6, massima espressione della tecnologia Ev del brand non solo per il design, ma anche per l'impatto che questo ha sull'efficienza della berlina Ev (Cx 0,21) capace di un'autonomia fino a 614 km e una ricarica ultraveloce (351 km in 15min).

Ioniq 5 è invece il primo modello della gamma Ioniq e il primo modello costruito sulla piattaforma E-Gmp. Il crossover di medie dimensioni 100% elettrico di Hyundai è stato premiato come World Car of the Year 2022. Kona Electric presenta un un design che la contraddistingue e ha un'autonomia fino a 484 km nel ciclo combinato Wltp e oltre 660 km nel ciclo urbano, oltre a più avanzati sistemi di assistenza alla guida e tanta connettività.

Tucson è poi il modello best seller di Hyundai sia in Italia che in Europa, oltre che Suv di segmento C più venduto nel mercato privati italiano.