Ferrari Challenge: a Le Mans vincono Neubauer e Gostner

Nella gara del Ferrari Challenge andata in scena sul circuito de la Sarthe, nel weekend della 24 Ore di Le Mans, sono state ben 69 le 488 Challenge Evo che si sono sfidate in pista. E' stato Thomas Neubauer a trionfare nel Trofeo Pirelli, nell'unica corsa di questo appuntamento; il campione del mondo ha sfruttato al meglio il fattore campo, visto che correva in casa, e si è messo alle spalle Bence Valint ed Eliseo Donno.

Mentre tra i piloti del Trofeo Pirelli Am è stato Matt Kurzejewski a dominare la gara dopo la partenza dalla prima posizione in griglia.

Il pilota della serie nordamericana ha trionfato su David Ghostner e Nubuhiro Imada.

Manuela Gostner si porta a casa il trofeo del vincitore in Coppa Shell anticipando sotto la bandiera a scacchi, rispettivamente, Alex Sartingen e Christian Herdt-Wipper.

In Coppa Shell Am Martinus Richter vince sopravanzando in partenza il più veloce in qualifica Motoiko Isozaki, mentre al secondo posto è giunto Henrik Kamstrump, con Paul Horgath che ha conquistato il gradino più basso del podio.