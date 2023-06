24 Ore Le Mans, Peugeot con Lego per una 9X8 in scala 1:10

A Le Mans, nello stand di Peugeot Sport, è esposta anche una 9X8 realizzata con mattonicni Lego a grandezza naturale a fianco di un modellino 1:10 della vettura con la livrea utilizzata per la corsa.

Peugeot Sport, insieme al team di progettazione del gruppo Lego, si è infatti cimentata in una sfida decisamente singolare: creare una replica fedele della Hypercar 9X8 che corre nel WEC e nella 24 Ore di Le Mans. La collaborazione, come ha spiegato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, è partita nel mese di gennaio 2022, precedendo di 6 mesi il debutto della 9X8 alla 6 ore di Monza. La vettura da gara, frutto del lavoro del reparto corse in merito all'elettrificazione, con la sua trasmissione a 7 rapporti, e le 4 ruote motrici, è stata replicata in maniera fedele, anche a livello di powertrain V6. Non mancano i dettagli caratteristici quali le porte, e le firme luminose per questa realizzazione composta di 1775 pezzi.

Peugeot con Lego per una 9X8 in scala 1:10

"I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era delle corse e di ingegneria ibrida - ha dichiarato Kasper René Hansen, designer del gruppo Lego - ricreare le forme e i dettagli di un'auto così affascinante utilizzando gli elementi Lego Technic non è stato facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team di Peugeot TotalEnergies".