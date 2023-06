Sicurezza stradale, a Tivoli evento dedicato ai più piccoli

E' in programma domani in piazza Garibaldi a Tivoli la seconda edizione dell'evento "Questa è la mia strada" promosso dal Rotary Club "Roma Giulio Cesare" e da altri Rotary e Rotaract Club con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Il progetto nasce dall' esigenza di far scoprire ai bambini la sicurezza stradale grazie al coinvolgimento de "Il Parco Scuola del Traffico Itinerante", che trasformerà la piazza in un'area attrezzata di circa 5000 mq con segnaletica, semafori, strisce pedonali, rotatorie, dove ai bambini da 3 a 12 anni sarà proposta nel corso della giornata un'esperienza di educazione stradale attiva su minivetture.

Nel corso dell'evento saranno premiati i vincitori della seconda edizione del contest rotariano intitolato "Questa è la mia strada", al quale i giovani hanno partecipato attraverso un bando di selezione per realizzare video, Reel o Tik Tok sul tema della sicurezza stradale nella fascia di età dai 14 ai 19 anni.

Il contest è stato presentato durante incontri negli istituti grazie al supporto della Polizia Locale, del Ministero delle infrastrutture, della Protezione civile.

"Sulla base dei dati Istat, in Italia gli incidenti stradali sono complessivamente la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni e di questi sono oltre 6.500 quelli causati ogni anno da alcol e droghe. E' necessario quindi agire fin dalla più tenera età per trasmettere efficacemente la cultura della sicurezza stradale - ha affermato Simone Orrù, Presidente del Rotary Club Roma Giulio Cesare, nel presentare l'evento - Ci auguriamo che, come avvenuto lo scorso anno, l'evento veda un'ampia partecipazione di bambini e famiglie e ringraziamo per la preziosa collaborazione i partner pubblici e privati coinvolti".