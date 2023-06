Peugeot alla 24 Ore di Le Mans nel segno della tradizione

Peugeot è impegnata nella 24 Ore di Le Mans del centenario con l'Hypercar 9X8, con tanto di livrea celebrativa griffata Demsky, che attinge dalla tradizione della Casa del Leone nelle corse.

Sono tanti i successi del brand maturati nel tempo, passando per i rally, la Dakar, la pikes peak e la pista: non a caso sono trascorsi 30 anni dalla vittoria della 905, proprio nella maratona di Le Mans del 1993.

Sul circuito de la Sarthe, Peugeot ha corso per la prima volta nel lontano 1926 con due type 174S, nel 1992 è arrivata la prima vittoria con la 905, che ha bissato il successo nel 1993 con una storica tripletta, mentre nel 2009 il trionfo è maturato con due 908 HDi FAP.

La storia di Peugeot con il motorsport, però, inizia nel 1894, con la vittoria nella prima gara automobilistica cronometrata della storia, la Parigi - Rouen, che il brand del Leone ha vinto con una Type5.

Il lavoro nelle corse porta i suoi frutti anche su strada con la tecnologia ibrida plug-in della nuova 408, forte di un corpo vettura inedito, che rispecchia, nell'avanguardia stilistica, la hypercar 9X8.