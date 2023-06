Le Mans, le sensazioni di Gustavo Menezes prima della gara

Le ore che precedono la 24 Ore di Le Mans del centenario sono cariche di adrenalina, di pressione, e tutto deve essere perfetto prima della partenza.

Abbiamo incontrato Gustavo Menezes, pilota della Peugeot 9X8 numero 94 condivisa con James Rossiter e Louic Duval.

Il driver dal passaporto statunitense, parlando della hypercar del Leone ha riferito che i progressi sono stati tanti dai primi giorni, quando la 9X8 ha mosso i primi passi. Si è lavorato un maniera approfondita sul sistema ibrido: ora la vettura è un'auto perfettamente in grado di affrontare la gara fatta, anche se ci sono ancora aspetti da migliorare.

I punti di forza della 9X8, ha spiegato Menezes, riguardano la frenata e anche la stabilità alle alte velocità. Per l'hyperpole alla gara del centenario, però, mancava la velocità pura anche se il passo lo soddisfa.

"Con la pioggia annunciata dal meteo, Le Mans porta stress - ha detto ancora - anche se la 9X8 a Spa è andata bene con asfalto bagnato ed ha dimostrato maggiore velocità.

Le Mans però non è un circuito permanente, per cui - ha proseguito - l'asfalto può cambiare aderenza in punti diversi del tracciato".

La cosa che impressiona di più, secondo il nostro interlocutore, è la velocità, anche se "ci si abitua rapidamente, ma bisogna essere molto precisi". Inoltre, ci ricorda quanto sia coinvolgente la presenza del pubblico, che definisce "unico".

Tra tutti i momenti di una gara così lunga, quello preferito da Menezes è quello in cui nasce il giorno, quando c'è ancora tanto da correre. Nel momento in cui abbiamo provato a cambiare argomento, parlando della sostituzione nel calendario del WEC di Monza con Imola nel 2024, dopo alcune considerazioni sul tracciato romagnolo, che ha definito "abbastanza piccolo per le vetture del campionato mondiale endurance", ha ricordato che l'impegno di Monza è vicino, ma che per adesso il team è focalizzato sulla gara di Le Mans.

La gara partirà alle 16.00 di oggi, e definirà chi entrerà nella storia della 24 Ore di Le Mans dalla porta del centenario.