Bmw, non solo auto elettriche per la trasformazione ecologica

"La trasformazione ecologica e sostenibile del settore automotive non passa solo per la mobilità elettrica. Non bisogna essere dogmatici: bisogna lavorare tutti insieme - aziende, istituzioni e rappresentanti politici - e investire per rendere sostenibili tutte le forme di propulsione, compresa la benzina e il diesel. Sappiamo che sono previste 38 stazioni di rifornimento a idrogeno e siamo fermamente convinti che sia una strada fondamentale da percorrere, così come anche la de-burocratizzazione dell'installazione di colonnine per la ricarica elettrica negli spazi pubblici e privati e la riforma fiscale per il rinnovamento del parco circolante". Lo ha detto Massimiliano di Silvestre, ad e presidente di Bmw Italia dal palco della rassegna 'Forum in masseria' in corso a Manduria (Taranto).