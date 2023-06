Valentino Rossi ha vinto la gara di endurance Road to Le Mans, al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, in coppia con Jerome Policand. Il successo è arrivato dopo la penalità inflitta alla Ferrari #51 di Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino, costretti a scontare un drive through poi trasformato in secondi di penalità una volta terminata la gara.