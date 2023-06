Per la viabilità del Potentino 125 milioni per 55 interventi

Sono 125 i milioni di euro, per 55 interventi, che la Provincia di Potenza spenderà per il ripristino della viabilità del Potentino: i dettagli degli interventi sono stati resi noti stamani, a Potenza, dal presidente dell'ente, Christian Giordano. La parte più sostanziosa, 45 milioni di euro, riguarda la realizzazione del quinto tronco della Sp Oraziana, nel territorio di Venosa, poi i 22 milioni per avviare i lavori di completamento del collegamento della Acerenza-Forenza con la Ss Potenza-Melfi. In particolare, sono già in corso 17 interventi, sono da avviare 23 opere e da aggiudicarne 15; i fondi sono per lo più ministeriali ad eccezione di circa dieci milioni di euro di provenienza regionale. Quasi tutti i lavori riguarderanno il consolidamento e la messa in sicurezza delle arterie, altri il completamento, e "le ultime pioggie - ha spiegato Giordano - hanno reso indifferibili e urgenti gli interventi In una regione - ha detto - senza infrastrutture importanti, senza l'alta velocità, senza aeroporti, l'importanza delle strade provinciali diventa strategica e vitale per la collettività. Per questo, dopo aver interecettato fondi statali, chiediamo di essere accompagnati dal massimo ente territoriale". "Riguardo ai tempi, posso confermare - ha concluso Giordano - che alcuni interventi partiranno nell'immediato, in poche settimane, altri entro la fine di questa annualità".