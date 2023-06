North American Auto Show a Detroit, in scena 13-24 settembre

Il grande spettacolo del North American International Auto Show (Naias) torna a Detroit dal 13 al 24 settembre, una data che rompe con il passato di questo Salone - si svolgeva nei primi giorni di gennaio - e che lo distanzia però dal suo principale e temuto rivale, il CES di Las Vegas e che è in calendario proprio per il 9 - 12 gennaio del 2024.

Come è stato dettagliato in una conferenza stampa che si è svolta in quella che per tradizione è considerata la capitale dell'automobile, gli organizzatori del Detroit Auto Show hanno definito l'evento di settembre (che torna nella storica sede ora denominata Huntington Place) un "immersione negli Ev che è lo specchio della trasformazione della mobilità in corso".

Prevista la partecipazione di un maggiore numero di marchi e la disponibilità per i media eia pubblico di nuova pista indoor denominata Ev Experience, che si aggiunge alla possibilità di test su strada.

Secondo gli organizzatori, l'evento del 2023 ha raccolto un forte sostegno da Ford, GM e Stellantis con tutti e tre i Gruppi impegnati a partecipare con il loro portafoglio completo di marchi. Torneranno presenze specifiche dei marchi Jeep, Ram e Ford, insieme a nuove attivazioni esperienziali.

"Il Michigan è stato il centro del mondo automobilistico per un secolo e ora quì stiamo definendo il futuro della mobilità e dell'elettrificazione - ha affermato il governatore del Michigan Gretchen Whitmer - I nostri sforzi di sviluppo economico, programmi innovativi per i talenti e una forza lavoro forte ci stanno aiutando ad attivare migliaia di posti di lavoro ben pagati nel settore manifatturiero e nelle catene di fornitura di veicoli elettrici, batterie, chip e altre tecnologie per le forme emergenti di mobilità".

Questo il programma: media day mercoledì 13 settembre; technology days e AutoMobili-D mercoledì 13 e giovedì 14 settembre; Mobility Global Forum mercoledì 13 settembre e giovedì 14 settembre; Serata di anteprima per beneficenza venerdì 15 settembre; apertura al pubblico da sabato 16 settembre a domenica 24 settembre.