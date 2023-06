Moto: Italia; Bagnaia, provato assetto da pioggia per domani

"Sono felice della strategia e del risultato delle prove. Abbiamo deciso di fare dei test sia per la gara, sia per le condizioni di pioggia che ci potrebbero essere nei prossimi giorni e sappiamo di dover stare attenti in particolare domani quando sarà importante non commettere degli errori. Le temperature di questo pomeriggio e le condizioni di umidità hanno condizionato un po' delle scelte però sono felice del feeling con la moto e delle mie condizioni in generale, ed il 'time attack' fatto nell'ultimo minuto di prove mi ha lasciato soddisfatto". Il leader del campionato del mondo di Motogp, Pecco Bagnaia, ha svelato il motivo di una serie di tempi apparentemente deludenti nel corso delle due sessioni di prove libere di oggi all'autodromo del Mugello dove nel weekend si correrà il gp d'Italia, prima di montare le gomme per simulare la qualifica di domani conquistando così la testa della classifica dei tempi di oggi. ''Noi piloti italiani aspettiamo questo week-end tutto l'anno - ha proseguito Bagnaia - A Jerez il clima era incredibile, a Le Mans c'è stato il record dei record in termini di presenze. Qui mi aspetto tanti tifosi e tanto tifo. Mi ricordo la prima volta che sono venuto qui nel 2011, rimasi scioccato. Vediamo cosa ci aspetterà questo weekend''.