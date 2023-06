Microlino debutta in società con Party Like a Deejay

Un debutto in società a suon di musica, per Microlino che questo weekend si presenterà a Milano durante Party Like a Deejay, evento organizzato dalla nota emittente radiofonica e del quale Koelliker, distributore di Microlino, è sponsor. Durante il fine settimana il pubblico avrà anche la possibilità di toccare con mano le abilità cittadine della microcar, grazie ai test drive dedicati.

Il veicolo 100% elettrico,, riconoscibile al primo sguardo per via dell'unica portiera frontale, è anche quello che sta arricchendo ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker. Al brand point presente davanti il Castello Sforzesco, su Piazza Cannone, sarà possibile scoprire Microlino, prenotare il test drive e vivere un'esperienza a bordo.

Dotata di un unico sportello frontale e pensata per due passeggeri, Circolino punta sulla sicurezza grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, così come sullo stile. Facile da parcheggiare, grazie alla sua compattezza di soli 2.5 m di lunghezza massima, la microcar ha un'autonomia che arriva fino a 230 km.

Microlino è distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione e a partire da già domani sarà possibile preordinare, sul sito spaziomicrolino.it, i primi cinquanta esemplari personalizzati con il nome del cliente.