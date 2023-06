Ford nel 2024 a Le Mans con la Mustang GT3

Ford tornerà a correre nella 24 Ore di Le Mans nel 2024, dove ha trionfato per l'ultima volta con la GT nel 2016, e lo farà con la Mustang GT3, che è stata presentata in occasione della celebrazione del centenario della gara di durata, alla vigilia dello start della competizione.

Costruita partendo dalla nuova Mustang Dark Horse 2024, questa vettura, con cui Ford entra ufficialmente in classe GT3 a livello mondiale, presenta una livrea realizzata da Troy Lee, uno dei più importanti designer nel motorsport a livello mondiale. "Ford e Le Mans sono legati dalla storia - ha affermato Jim Farley, Ceo di Ford Motor Company - non si tratta più di Ford contro Ferrari, è Ford contro tutti".

La casa dell'ovale blu ha in mente un vero e proprio business globale nel settore del motorsport, come ha rivelato lo stesso Farley, e così, parallelamente alla presentazione del nuovo modello da competizione, c'è stata quella del nuovo marchio globale Ford Performance, dall'aspetto più pulito e semplificato, che sarà su tutte le vetture Ford da corsa.