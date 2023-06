Ferrari Endurance: un volume speciale per Le Mans

Per celebrare la storia Ferrari nelle gare di durata, la Casa di Maranello presenta un libro di grande formato denominato Ferrari Endurance.

Il nuovo progetto editoriale, stampato in 99 copie numerate, e destinato ai grandi collezionisti, verrà presentato ufficialmente in occasione della 24 Ore di Le Mans.

Composto di 312 pagine, come la 312 PB che vinse nel 1972, il volume presenta un'introduzione firmata dal presidente John Elkann, ed arriva fino al debutto di Sebring della 499P a Sebring, chiudendosi con una parte statistica relativa alle vittorie della Ferrari nelle gare di durata dal 1947 a oggi. Non mancano dettagli realizzativi che richiamano i bolidi di Maranello; infatti, i piatti anteriore e posteriore della legatura sono in alluminio con ribattini, per richiamare le vetture del passato, mentre il dorso è stato realizzato utlizzando la stessa stampante 3-D con il reparto corse ha costruito il basamento del motore della 499P. Inoltre, il cofanetto in carbonio, verniciato nel colore Rosso Corsa, presenta la presa d'aria NACA a richiamare la F40 ed all'interno è rivestito in Alcantara.