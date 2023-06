Toyota, un concept Prius per la 24 Ore di Le Mans

Toyota Gazoo Racing ha presentato la concept car Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition al "Japan Endless Discovery”, una mostra congiunta organizzata dalla Japan National Tourism Organisation, Mazda Motor Corporation e la stessa Toyota Gazoo Racing, presso il Manufacturers' Village del centenario della 24 Ore di Le Mans.

La vettura, che rende omaggio alla leggendaria corsa di durata, è basata sull’ultima generazione della Prius ma presenta un’aerodinamica dedicata nella quale spiccano le alette anteriori specifiche, un frontale con tanto di splitter, le minigonne pronunciate, ed un alettone posteriore.

Non mancano delle ruote aerodinamiche da 18 pollici con coperture 235/50, sospensioni più performanti, e fari supplementari per la guida notturna, oltre ad un cofano motore in fibra di carbonio. Con questo prototipo viene sottolineato ulteriormente il legame che c’è tra le hypercar da corsa e le vetture stradali che possono beneficiare, con gli opportuni adattamenti, delle tecnologie sviluppate durante le competizioni come la massacrante 24 Ore di Le Mans celebrata dalla Prius in questione.