Tutto pronto a Monza per l'edizione 2023 di MIMO

E' tutto pronto per l'apertura del sipario sull'edizione 2023 di MIMO, con ingresso gratuito per il pubblico, che si svolgerà presso l'Autodromo Nazionale di Monza dal 16 al 18 giugno. Tra i paddock e i box del circuito brianzolo ci saranno le novità delle case automobilistiche, test drive e numerosi eventi in programma.

Durante la tre giorni, l'Autodromo farà da sfondo ad un programma ricco di esposizioni, di esibizioni, di sfilate e di test drive, con partenza fissata a venerdì, con il taglio del nastro delle ore 15.30, le auto a guida autonoma dell'Indy Autonomous Challenge, la Premiere Parade, la Journalist Parade e la Paddock Parade, che vedranno sfilare le novità delle case automobilistiche e tutti i mezzi in esposizione all'interno dei paddock.

Ad arricchire ulteriormente questa giornata saranno i test drive aperti al pubblico, le diverse esibizioni in pista di diversi brand, tra cui Suzuki, RAM e Dodge, oltre ad una parata dedicata ai proprietari di supercar e hypercar. Sabato 17 e domenica 18 giugno ai test drive aperti al pubblico si aggiungeranno poi numerosi appuntamenti dinamici in pista.

Domenica sarà invece il turno dell'USA Car Meeting, uno dei raduni più grandi previsti nel 2023 per gli amanti dei motori americani, così come della gara di velocità dell'Indy Autonomous Challenge, in pista e senza pilota.

Il programma ufficiale di tutti gli eventi, dinamici e statici, è disponibile su www.milanomonza.com, dove il pubblico potrà anche trovare le informazioni utili per raggiungere l'Autodromo con le navette, oltre ai servizi di sharing e ai parcheggi utili.