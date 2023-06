In Finlandia una multa di 121mila euro per eccesso di velocità

Quando si guida non rispettando i limiti di velocità stradale, si sa, la multa è dietro l'angolo.

Forse però Anders Wiklöf, un multimiliardario uomo d'affari finlandese di 76 anni, non immaginava che a lui quest'infrazione sarebbe costata 121mila euro.

In Finlandia, ricorda il Guardian, le multe sono calcolate sia sulla base della gravità del reato che sul reddito del trasgressore. Un dato, questo, che la polizia può controllare subito collegandosi tramite smartphone a una banca dati centrale dei contribuenti.

"Avevo appena iniziato a rallentare, ma credo che non sia successo abbastanza velocemente. È così che va", ha detto Wiklöf a Nya Åland, il principale giornale delle isole Åland, una regione autonoma finlandese nel Mar Baltico. L'uomo ha raccontato infatti di aver visto il limite di velocità cambiare "improvvisamente" da 70km/h a 50, ma in quell'istante è stato fermato mentre andava a 82km/h, eccedendo perciò di 30km/h.

"Ho sentito che il governo vuole risparmiare 1,5 miliardi di euro per l'assistenza sanitaria in Finlandia, quindi spero che il mio denaro possa colmare una lacuna", ha detto ancora Wiklöf.

L'uomo era stato già multato in passato per lo stesso motivo, dovendo pagare 63.680 euro nel 2018, dopo aver ricevuto una multa di 95 mila euro cinque anni prima per lo stesso reato.