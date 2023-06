Ferrari con sette 488 GTE alla 24 Ore di Le Mans

Saranno 7 le Ferrari 488 GTE che correranno nell'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, che rappresenta la quarta gara stagionale del WEC.

Tra gli equipaggi troviamo 4 piloti ufficiali Ferrari che correranno a Le Mans con la 488 GTE, e rispondono ai nomi di Liliou Wadoux, Alessio Rovera, Davide Rigon e Daniel Serra. Le vetture della casa di Maranello gareggeranno nella classe LMGTE Am, e per la numero 83 del team Richard Mille AF Corse, rappresenterà l'occasione per accorciare le distanze nella classifica piloti dove è in seconda posizione a 39 punti di distanza dal leader. Nell'equipaggio che dovrà dividersi il volante della 488 GTE in questione, oltre alla Wadoux, che ha corso già a Le Mans in classe LMP2, faranno parte anche Rovera e Companc. La "rossa" numero 57, invece, vedrà schierati Kimura, Huffaker, e Serra per il team Kessell Racing. La squadra di AF Corse sarà rappresentata dall'auto numero 54 che sarà affidata a Rigon, Flohr e Castellacci, e dalla vettura numero 21 di Mann, Piquet e de Pauw.

Ci saranno altre 3 Ferrari 488 GTE, rispettivamente, per i team Kessell Racing, JMW Motorsport, e Walkenhorst Motorsport.