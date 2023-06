Chevrolet Corvette ZR1, in vendita un esemplare immacolato

La Chevrolet Corvette ZR1 è stata una delle supercar anni '90 più prestazionali, ma solamente gli appassionati sapevano riconoscerla rapidamente, vista la somiglianza con la C4 standard. I cerchi in lega differenti ed i fari posteriori rivisitati facevano parte dei dettagli estetici, ma il meglio era nascosto sotto pelle. Infatti, il motore V8 con 32 valvole, realizzato con la collaborazione della Lotus, erogava ben 380 CV, consentendole di scattare da 0 a 96 km/h in 4,9 secondi, e di sfiorare i 290 km/h. Inoltre, le sospensioni progettate da Bilstein utilizzavano la stessa tecnologia della Porsche 959.

Un esemplare con appena 30 miglia all'attivo, circa 48 km, praticamente immacolato, è proposto dal registro du Pont a 119.500 dollari, che, al cambio, sono circa 111.803 euro. La vettura, in base alle foto, è priva di imperfezioni, e presenta un interno con tutte le protezioni del caso, oltre a tutta la documentazione originale. La ZR1 è una vettura particolare, il cui appeal è destinato a crescere tra i collezionisti e questo esemplare potrebbe rivalutarsi in maniera importante in futuro.