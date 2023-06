Peugeot si prepara per la 24 Ore di Le Mans

Peugeot scalda i motori in vista dalla 24 Ore di Le Mans che si correrà nel prossimo weekend. Il team della casa del leone, nella giornata di domenica, ha svolto dei test insieme a tutte le vetture che correranno l'edizione del centenario della gara di durata per eccellenza. La quarta gara nel calendario del WEC si annuncia particolarmente interessante e le 9X8, hanno percorso i primi chilometri sul circuito di le Sarthe con la numero 93 condotta da Mikkel Jensen e Paul Di Resta, e la numero 94 guidata da Loïc Duval e Gustavo Menezes. Jean-Eric Vergne e Nico Müller, che erano a Jakarta per correre in Formula E, scenderanno in pista mercoledì.

Le due vetture hanno lavorato sugli assetti diversi, provando soluzioni differenti, ed effettuando lunghi stint. Grande entusiasmo tra il pubblico per la nuova livrea della hypercar del leone, che celebra il centenario ed i 30 anni dalla vittoria di Peugeot alla 24 Ore di Le Mans.