Lancia Delta Integrale nel rallycross con Loeb

La Lancia Delta Integrale, la deltona per tutti gli appassionati, è tornata a correre. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma è doveroso specificare che si tratta di una variante speciale, dello Special One Racing appunto, che corre nel mondiale rallycross, con un powertrain elettrico.

Infatti se la carrozzeria presenta delle parti originali dell'auto che fu, e persino la mitica livrea Martini Racing, sotto pelle ci sono due motori elettrici, rispettivamente all'anteriore ed al posteriore, per una potenza totale di 680 CV ed una coppia di 880 Nm.

Nell'appuntamento dello scorso weekend, andato in scena in Portogallo, la deltona dei nostri giorni è stata condotta anche da Sabastien Loeb, 9 volte campione del mondo rally, ma non è andata oltre la sesta piazza per via di una foratura. Il cannibale ha duellato, tra gli altri, con Niclas Gronholm, figlio di quel Marcus che corse nel periodo d'oro di Loeb.