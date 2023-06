Carovana di antiche Rolls Royce a Trieste

Il "Tour Alpino del Registro Rolls Royce Silver Ghost", un viaggio che ripercorre un itinerario stradale organizzato in Europa 110 anni fa, ha portato a Trieste 34 splendidi modelli di antiche Rolls Royce. La carovana - che è ripartita oggi - ha sostato per due giorni e due notti nella centrale Piazza della Borsa, tappa di un lungo percorso partito da Vienna, snodatosi in un lungo itinerario tra Austria, Italia, Croazia e Slovenia, con rientro nella stessa capitale austriaca.

Organizzato dalla Classic Travelling, agenzia specializzata nel settore, per conto del "Rolls-Royce Enthusiasts Club Silver Ghost Register", il viaggio ha riproposto una rievocazione del tour dell'epoca. Non è un caso se il viaggio è stato intrapreso quest'anno: Sarah Dowding, titolare dell'agenzia organizzatrice, ha spiegato che cade nel 2023 l'anniversario dei 110 anni della Alpenfahrt, una "classica" dei viaggi per le auto d'epoca.

L'Alpenfahrt originale durava "soltanto" otto giorni e occorreva una forte resistenza da parte dei piloti e delle auto. Per il 2023 invece il viaggio è stato allungato, fino a tre settimane, trasformando una sorta di competizione in un piacevole viaggio, anche per non mettere a dura prova motori e carrozzerie ultracentenarie.

L'iniziativa è stata realizzata con scuderie, agenzie specializzate, club storici ed è stata pensata anche come occasione turistica. Come ha sottolineato Riccardo Novacco, presidente di Adrenalinika, che ha organizzato la tappa giuliana, l'idea era anche quella di mettere in vetrina le bellezze della regione.